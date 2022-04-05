كواليس إقالة النائب العام في الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، عددا من الأحداث المهمة التي تطرق إليها المخرج بيتر ميمي من خلال المسلسل الذي يتناول واحدة من أهم الفترات في تاريخ مصر الحديث، تحديدا خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة من 2012 إلى 2013، حتى إصدار بيان «3 يوليو»، الذي أنهى حكم الجماعة.

واستكملت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، تحديدا الأوضاع الاجتماعية التي كان يعيشها الشعب المصري في ذلك الوقت بداية من أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القاهرة والمحافظات، وهو ما أثر بشكل كبير على مناحي الحياة.

الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث: الشاطر وراء إقالة النائب العام

وحضر الفريق عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، اجتماعا داخل مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء في ذلك الوقت هشام قنديل، وطلب السيسي خلال الاجتماع الحديث مع الشعب بشفافية ليشارك في الحكومة في التحديات التي تواجهها، ومعرفة حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد.

ويظهر ضمن الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، أن خيرت الشاطر وراء إقالة النائب العام، حيث طالب الرئيس باتخاذ هذا القرار واستغلال حالة الشعب وتوجيه طاقة الغضب تجاه النائب العام باعتباره المسؤول عن حالة الفوضى التي تشهدها البلاد في ذلك الوقت، وهو ما أثار حالة واسعة من الغضب في الشارع حيث انطلقت المظاهرات ضد تلك القرارات.

لقطات أرشيفية حقيقية في الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار الجزء الثالث

واستعان صناع مسلسل الاختيار 3 بعدد من مقاطع الفيديو الأرشيفية من المظاهرات التى اندلعت خلال تلك الفترة اعتراضا على قرارات محمد مرسي والتي كانت بمثابة توسيع صلاحياته بشكل كبير في مجال القضاء.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما المصرية، ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أحمد السقا وخالد الصاوي، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.