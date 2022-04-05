روسيا تُحذر رئيس أوكرانيا: اتخذ القرارات الصحيحة قبل فوات الأوان

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى اتخاذ ما وصفه بالقرارات الصحيحة قبل فوات الأوان، وذلك في وقت تستعد فيه موسكو لشن ما وصفته مصادر أمريكية، بهجوم كبير على القوات الأوكرانية شرق البلاد.

نيبينزيا لزيلينسكي: اتخذ القرارات الضرورية لبلدك

وذكّر مندوب روسيا الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي شارك في اجتماع مجلس الأمن، اليوم الاثنين، حول أوكرانيا عبر الإنترنت، كيف تم انتظار السلام في إقليم دونباس ذي الأغلبية الناطقة بالروسية، وحماية السكان الناطقين بالروسية، التي هي لغة زيلينسكي الأم، وكيف لم تتحقق هذه الآمال أبدا، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وقال المندوب الروسي بالأمم المتحدة موجها حديثه للرئيس الأوكراني: فلاديمير زيلينسكي، لا تدع الغرب ينفذ خططه، اتخذ القرارات الصحيحة الضرورية لبلدك؛ لأن الغرب مستعد للقتال في أوكرانيا حتى آخر أوكراني. اتخذ هذا القرار الآن. لاحقا قد يكون الأوان قد فات، حسب قوله.

احتدام المعارك بين روسيا وأوكرانيا

يأتي ذلك في وقت تحتدم فيه المعارك بين روسيا وأوكرانيا، على المستويات العسكرية والسياسية والإعلامية، إذ تستعد روسيا لشن هجوم واسع على القوات الأوكرانية في إقليم دونباس الواقع شرق البلاد، بدعوى تحريره.

فيما تشن أوكرانيا ومعها الغرب حملة إعلامية وسياسية واسعة ضد روسيا، تتهمها بارتكاب مذابح جماعية وجرائم حرب، وهو ما تنفيه الأخيرة التي تصف هذه الأخبار بالـ«مفبركة» بهدف تشويهها، وتتهم القوات الأوكرانية في المقابل بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين وجرائم حرب.