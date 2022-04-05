هالة صدقي: «بفطر مع أصحابي في رمضان»

قالت الفنانة هالة صدقي، إن مسلسل «فاتن أمل حربي» تقدم فيه الفنانة نيللي كريم دور أكثر من رائع، حل ضيفة شرف على المسلسل نظرًا لأهميته إلى جانب وجود عدد كبير من النجوم.

حرصها على الإفطار مع أصدقائها

وأضافت «صدقي»، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة «نغم إف إم»، مساء اليوم الثلاثاء، مع الإعلامية إنجي أنور، أنها في شهر رمضان تحرص على الإفطار مع أصدقائها المقربين، موضحة: «السنة دي عشان كان في إجهاد في التصوير فظيع، ريحت من التصوير أول يوم وتاني يوم، وبفطر مع أصحابي، وبحاول أبقى في وسطهم، والسنة دي مختلفة عشان لسه بنصور وقدامنا شوية».

الاستمرار في العمل في مسلسلها

وأوضحت الفنانة هالة صدقي، أنها لم تستطع متابعة الأعمالة الدرامية بسبب التصوير المستمر في مسلسل «فاتن أمل حربي»، متابعة: «أنا شوفت الحلقة بتاعت المسلسل بتاعنا بالعافية، وأنغام عاملة تتر جميل للمسلسل، وكل سنة والجميع طيبين ورمضان كريم».

رفض أهلها العمل في التمثيل

وذكرت الفنانة في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن أهلها رفضوا عملها في التمثيل وحاولوا إقناعها بالعمل في الباليه لأنه فن راق، والتمثيل ليس في رقي الباليه ولكنها أصرت على استكمال طريقها في التمثيل.

نهاية سعيدة في مسلسل أرابيسك

وأوضحت صدقي أنه جرى تغيير نهاية مسلسل أرابيسك مع الفنان صلاح السعدني بناء على رغبة الجمهور، إذ أصبحت النهاية زواجها مع صلاح السعدني وإنجاب بنت تسمى دنيا من أجل إسعاد الجمهور الذي أراد أن تكون نهاية المسلسل سعيدة.