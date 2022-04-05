مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 4 رمضان في محافظة القليوبية

تتحدد مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، الرابع من رمضان، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، ويحل موعد أذان الفجر في الساعة 04:11 ص.

ويهتم المسلمون في شتى البقاع بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة القليوبية رابع أيام شهر رمضان لأداء الصلوات في مواعيدها، فضلا عن معرفة وقت الإفطار والإمساك عن الطعام طوال شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في القليوبية

بحسب مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر، اليوم الثلاثاء، في محافظة القليوبية:

موعد الإمساك عن الطعام والشراب اليوم 4 رمضان سيكون الساعة 3:51 ص.

أذان الفجر سيكون الساعة 4:11 ص.

شروق الشمس اليوم عند الساعة 5:40 ص.

أذان الظهر في تمام الساعة 11:58 ص.

ويرفع أذان العصر في 3:31 م.

ويكون موعد أذان المغرب تمام الساعة 6:16 م.

وصلاة العشاء الساعة 7:36 م.

عدد ساعات الصوم 4 رمضان

وبذلك يبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع من شهر رمضان 14 ساعة و23 دقيقة.

من ناحيته قال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية، إن العمل في جميع مساجد القليوبية يسير بشكل طبيعي يوميا حتى الآن دون رصد أي أزمات، مشددا على متابعة المساجد ومديري الإدارات طوال شهر رمضان لمتابعة مواعيد افتتاح وإغلاق المساجد وتطبيق الشروط الاحترازية.

أضاف وكيل وزارة الاوقاف أن محافظة القليوبية ترفع حالة الطوارئ القصوى خلال أيام شهر رمضان، خاصة في بيوت الله والمساجد المختلفة لاستقبال المصلين علي مدار اليوم لأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح، بجانب دروس العصر والتراويح.