إقالة النائب العام وتهريب أسلحة وأزمة الكهرباء.. ملخص أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4

يبحث المشاهدون عن ملخص أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4، وذلك بعد دقائق من إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل للمخرج بيتر ميمي، وشهدت الحلقة 4 مجموعة من الأحداث المهمة في تاريخ مصر خلال تلك الفترة، ومنها أزمة انقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع الاقتصادي، ما دفع الكثيرين للهجرة خارج مصر هربا من حكم الجماعة الإرهابية.

وشهد ملخص أحداث مسلسل الاختيار3 الحلقة 4، محاولات سعى ضابط المخابرات مروان، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عز، تتبع المعلومات عن شحنة الأسلحة التي من المقرر إدخالها إلى سيناء من قبل عدد من الجماعات الإرهابية لإحداث حالة من الفوضى داخل البلاد.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4.. الإخوان وراء الفوضى في البلاد

وفي ملخص أحداث مسلسل الاختيار3 الحلقة 4، يقوم الظابط مصطفى، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السقا، بمداهمة أحد المنازل الخاصة بواحد من العناصر الإرهابية ويضع بداخله كاميرا ليعرف كل المعلومات التي يتم التخطيط لها.

وعلى الجانب الآخر، يجلس محمد بديع مرشد الإخوان مع عدد من قيادات الجماعة من بينهم خيرت الشاطر، ويتحدثون عن الغضب الشعبي بعد إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وأن المستشار أحمد الزند ونادي القضاة اعتراضوا على قرار الرئيس محمد مرسي بالإقالة في ذلك الوقت، وكشفت الجماعة عن مخططتها لترهيب المحتجين على القرار وإلصاق التهمة بأنصار النظام السابق وبلطجة رجال الأعمال، على حد تعبيره.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار3 الحلقة 4.. مرسي يتراجع أمام الغضب الشعبي

وأمام الغضب الشعبي وجد محمد مرسي نفسه في موقف محرج ليعود في قراره مرة أخرى، بإقالة النائب العام ليظل في منصبه، وهو ما يعكس ضعف الرئيس أمام قرارات مكتب الإرشاد، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو عبر الإنترنت تسخر من ضعفه.