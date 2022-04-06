محمد رمضان بعد سجنه في مسلسل المشوار: اعتبروه تكفير ذنوب في رمضان

علق الفنان محمد رمضان على أحدالمنشورات بخصوص حبسه في مسلسل المشوار، وكان مضمون المنشور: «كالعادة محمد رمضان اتسجن تاني في مسلسله السنة دي»، ليرد محمد رمضان مازحا: «يا أسطى على فكرة هي ليلة واحدة في قسم العطارين مش سجن، ولو سجن اعتبره تكفير ذنوب في شهر المغفرة».

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل المشوار

وشهد ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل المشوار العديد من الأحداث، حيث دخل «ماهر» السجن للاشتباه به في أثناء ذهابه لإحضار طعام لزوجته وابنه في مدينة الإسكندرية، ويختفي فترة عنهما لتضطر زوجته «ورد» لمغادرة مكان اختبائها من رجال «وجيه»، وكان معها حقيبة الأموال وابنهما «رحيم»، وبعد خروج «ماهر» من السجن يجري إلى مكان اختباء زوجته وابنه، ولكنه لم يجدهما في نفس المكان، حتى وسيلة الاتصال بينهم فقدت بسبب غلق تليفونها.

مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبدالغني، محسن منصور، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

ويدور المسلسل حول «ماهر» وزوجته «ورد» الهاربين من رجال «وجيه» بعد سجنه، ويواجهان مطاردات منهم بسبب رغبتهم أخذ حقيبة الأموال منهما، ويضطران للسفر إلى الإسكندرية للاختفاء منهم، ولكنهم يلحقونهما.

واحتفل محمد رمضان بتصدر مسلسل المشوار في أمريكا، حيث علق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «رقم واحد في الولايات المتحدة الامريكية الحمد لله».