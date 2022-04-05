ملخص مسلسل المشوار الحلقة 4.. محمد رمضان يفقد أسرته بعد دخوله السجن

بعد تصاعد أحداث مسلسل المشوار خلال الحلقات الماضية، وتورط محمد رمضان وزوجته مع رجال وجيه الذين يبحثون عنهم منذ دخول وجيه السجن، حتى عثروا عليهم في الإسكندرية ولكن تمكنوا من الهرب منهم في نهاية الحلقة الثالثة، يترقب قطاع كبير من الجمهور الأحداث القادمة من المسلسل، كما زاد البحث عن ملخص مسلسل المشوار الحلقة 4 بطولة محمد رمضان.

ملخص مسلسل المشوار الحلقة 4

وشهد ملخص مسلسل المشوار الحلقة 4 استمرار هروب محمد رمضان «ماهر» وزوجته دينا الشربيني «ورد» من رجال وجيه، حتى اختبئوا في جراج خاص بتروماي السكة الحديد، وقام رمضان بتوديعهم وتركهم بحثا عن طعام وفي محاولة منه لحمايتهم من الخطر الذي يحاوطهم.

ماهر يفقد تواصله مع زوجته

ويشاء القدر أن يدخل محمد رمضان السجن للاشتباه به أثناء سيره في مدينة الإسكندرية، ويفقد تواصله بورد، تقوم ورد بمغادرة مكان اختبائها بصحبة حقيبة الأموال وابنهما رحيم بعد اقتراب مجموعة من الشباب من مكان اختفائهم.

وعندما يخرج ماهر من السجن يذهب للبحث عنهم ولكنه لا يجدهم، وعندما يرن عليها يجد الموبايل مغلق.