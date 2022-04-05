توقعات مسلسل المشوار الحلقة 4 بطولة محمد رمضان.. تورط ماهر في قضية وجيه

يترقب كثير من الجمهور أحداث مسلسل المشوار الحلقة 4 بطولة محمد رمضان، بعد الأحداث التشويقية التي شهدتها الحلقة الثالثة من المسلسل، من مطاردة رجال وجيه لماهر وهروبه مرة أخرى، وتركه مدينة الإسكندرية، إذ يبحث الجمهور عن توقعات مسلسل المشوار الحلقة 4 بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني.

توقعات مسلسل المشوار الحلقة 4 بطولة محمد رمضان

من المتوقع أن يشهد مسلسل المشوار الحلقة 4 بطولة محمد رمضان استمرار هروب رمضان وأسرته من رجال وجيه، وقيامه بالاحتماء في أحد أصدقائه بعيدًا عن الإسكندرية، واختفاء أدوار خالته وابنها منصور بعد مساعدته لهم على الهرب من شركة الملاحة، إضافة إلى كشف تفاصيل تورط ماهر في قضية وجيه وأسباب بحثه المستمر عنه منذ بداية المسلسل.

أحداث مسلسل المشوار

يحكي مسلسل المشوار قصة ماهر الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، وزوجته ورد الذي تجسده الفنانة دينا الشربيني، بعد هربهما من وجيه ورجاله وذهابه إلى مدينة الإسكندرية والإقامة لدى خالته، والعمل هو وزوجته في شركة للملاحة، ولكن في النهاية يصل إليه رجال وجيه إلى مكان عمله ومنزل خالته ويقوموا بمطاردته.

محمد رمضان يكشف كواليس مسلسل المشوار

وكان الفنان محمد رمضان كشف كواليس أكثر عن تصوير المسلسل خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، حيث قال إن أماكن تصوير هذا العمل تختلف كثيرًا عن أعماله السابقة، كما أنهم قاموا بالتصوير في محافظات كثيرة داخل مصر، قائلًا: «هتشوفوا محافظات مصر بشكل مختلف، وإحنا مدخلناش استديوهات».