ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان.. القبض على مستر عامر

يبحث الجمهور عن ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان، للوقوف على تفاصيل الزيارة الأولى لمستر عامر عبدالرازق بعد تعيينه مشرفًا اجتماعيًا في مدرسة رؤية الخاصة بشكل خاطئ نتيجة تشابه الأسماء مع أستاذ بالجامعة الأمريكية.

ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان

وحسب ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان، قام مستر عامر عبدالرازق بجولة تفقدية بالمدرسة للتعرف على زملائه في هيئة التدريس، ومن بينهم مستر بهجت الذي يقوم بدوره شريف دسوقي الذي ظهر على كرسي متحرك، ويجسد شخصية مسئول شئون الطلبة.

عامر عبدالرازق ينتحل شخصية أستاذ جامعي

ويشمل ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 4 بطولة مصطفى شعبان، تقديم مستر لطفي وكيل المدرسة، عامر عبدالرازق لزملائه المدرسين باعتباره حاصلا على الدكتوراه على خلاف الحقيقة، مع استمرار رفض مديرة المدرسة للاستعانة به.

وخلال الأحداث تلقى عامر عبدالرازق اتصالا هاتفيا من طفلته الصغيرة سما التي تعيش مع والدتها بعد انفصال والديها، في إشارة للطلاق بين الزوجين، وبنهاية المشهد تم إلقاء القبض على عامر بعد مداهمة البوليس لمنزله.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر بطولة صلاح عبدالله، لبلبة، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعي، محمد محمود، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، فادية عبدالغني، طارق عبدالعزيز، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.

ويضم المسلسل عددا من الوجوه الشبابية؛ منها منار عبدالحليم، يارا المليجي، لمى كتكت، أحمد عنان، يوسف وائل نور.