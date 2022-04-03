113.5 ألف عينة مياه في التقرير ربع السنوي لقطاع المعامل بمياه أسيوط

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن تحقيق جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من وزارة الصحة تأتى على رأس الأهداف الاستراتيجية للشركة، صرح بذلك اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط والوادي الجديد.

أنشطة معملية بقطاع الشركة

وأشار «درة» إلى تعدد الأنشطة المعملية التي ينفذها قطاع المعامل بالشركة ما بين سحب عينات من جميع مصادر المياه، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية، ومتابعة الإجراءات التصحيحية المتخذة حال ورود شكاوى، ومتابعة صرف المنشآت الصناعية، إضافة إلى عمل غسيل وتطهير للشبكات والخزانات الأرضية، وغسيل مروقات بجميع المحطات المرشحة طبقا لخطة موضوعة، وعمل رفع مساحي لمحابس الغسيل وأبواش الحريق، وتأهيل محطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM، ضمن إجراءات الشركة للحفاظ على جودة المياه.

سحب 113.5 ألف عينة مياه

وأضاف الكيميائي إسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة أنه جرى سحب 113.5 ألف عينة مياه من جميع مصادر المياه لإجراء الفحص الكيميائي والبكتريولوجي، بجانب سحب 220 عينة لمتابعة شكاوى المواطنين وسحب عينات تأكيدية بعد تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلافي وجود شكوى من جودة المياه.

تنفيذ خطة دورية للتطهير والتعقيم

وجرى تنفيذ الخطة الدورية والاستثنائية لتطهير وتعقيم الشبكات والخزانات الأرضية ومروقات المحطات المرشحة وعدد 618 خزان أرضي، والمرور على 224 منظومة كلور، كما تم المراجعة على المعايير القياسية اللازمة لتجديد حصول محتطي بهيج وصدفا المرشحة على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة، ومتابعة حصول محطة (القوصية – الوليدية – منقباد – أبوتيج) على الشهادة لأول مرة طبقًا لمؤشرات الإجادة في المعايير الخمسة،

اعتماد خطة سلامة المياه

كما جرى إعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطتي التشيكي والألماني ومحطة مياه ناصر المرشحة، وجارٍ اعتماد خطة مرشحة النزلة من قبل الشركة القابضة؛ للارتقاء بكفاءة المنتج المقدم وتحقيق خدمة متميزة مستدامة.