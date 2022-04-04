مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة أسيوط.. 3 رمضان

يبحث أهالي محافظة أسيوط عن مواقيت الصلوات بصفة دائمة، وتزداد مؤشرات البحث خلال شهر رمضان الكريم ، خاصة أذاني المغرب والفجر، حتى يستعدوا للإفطار وكذلك تناول وجبة السحور.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن موعد أذان المغرب اليوم الاثنين، الثالث من شهر رمضان المبارك في محافظة أسيوط، ومواقيت الصلوات المفروضة.

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الاثنين 3 رمضان

وتضمن بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، والذي سيكون في تمام الساعة السادسة وأربعة عشر دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة أسيوط.

مواقيت صلاة الفجر وموعد الإمساك في ثالث أيام رمضان

وأشار بيان الهيئة المصرية العامة المساحة أيضاً إلى أنه بحسب التوقيت المحلي لمحافظة أسيوط فإن موعد أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:14 صباحا، والشروق في 5:43 صباحاً، أما أذان الظهر فموعده في تمام الساعة 11:58، وصلاة العصر في تمام الساعة 3:29 مساءً، أما موعد أذان المغرب ففي الساعة 6:14، بينما موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:31 مساءً.

ويمتد وقت السحور، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، لما قبل أذان الفجر بـ15 دقيقة، ما يشير إلى أن وقت الإمساك كما هو محدد سيكون الساعة 3:59 صباحاً.