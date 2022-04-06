بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بالطريق الدولي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، على الطريق الدولي الساحلي في المدينة الصناعية برشيد، وجرى نقلهما إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بطريق رشيد.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة «محمد علي سليمان»، 31 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«هدى إبراهيم الذكي»، 30 سنة، مقيمة في إسكندرية ومصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

انقلاب سيارة أمام مدينة السادات

كما أصيب شخصين آخرين بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة أمام مدينة السادات بمدخل وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز رشيد يفيد استقبال المستشفى لشخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة بمدخل مدينة السادات، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير المحضر اللازم.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «أمجد سعيد عبدالصمد»، 16 سنة، مقيم مدينة السادات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«سيد أحمد عبدالصمد»، مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.