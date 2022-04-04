بالأسماء.. تفاصيل إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

قرر مسؤولو مجمع الإسماعيلية الطبي رفع درجة الطوارئ إلى الحالة القصوى بعد وصول 13 مصابا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

استدعاء استشاري الجراحة والعظام

واستدعت إدارة مجمع الإسماعيلية الطبي، اليوم الاثنين، استشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب إلى قسم الطوارئ في المستشفي فور وصول المصابين.

وقالت المصادر الطبية، إن الـ13 مصابا بينهم مصابين بنزيف داخلي في البطن والمخ، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور مختلفة في جميع أنحاء الجسم.

وقالت المصادر الطبية، إنه تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وحجز بعض الحالات في الأقسام المخصصة لها لمتابعتها، فيما يُجرى تحضير بعض الحالات لإجراء الجراحات اللازمة لهم.

تفاصيل الواقعة

وتعرضت سيارة ربع نقل تحمل لوحات «8764 ط ص م»، اليوم الاثنين، للانقلاب بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، قرب محور 30 يونيو.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وانتقل علي الفور ضباط شرطة مركز أبوصوير إلى مكان البلاغ لمعاينته، فيما أعيدت السيولة المرورية إلى الطريق مرة أخرى.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مديحة حسن محمد، 50 عاماً، مقيمه بالحسينية، وياسين السيد مبارك، 15 عاماً، مقيم بقرية بحر البقر، ورودينة السيد محمد فرج، 55 عاماً، مقيمه بقرية بحر البقر، ورغدة ناصر عبد الحميد، 20 عاماً، مقيمة بمدينة الصالحية الجديدة.

كما أصيبت بسنت صبري إبراهيم، 13 عاماً، مقيمة بمدينة فاقوس، وكوثر سلامة محمد، 25 عاماً، مقيمة بقرية بحر البقر، وأمل محمد عبد السلام، 36 عاماً، مقيمة بقرية بحر البقر.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من شيماء سالم عبد الرازق، 36 عاماً، مقيمة بمدينة الحسينية، وأماني إبراهيم عزاز أحمد، 55 عاماً، مقيمة بقرية بحر البقر، وعزيزة عيد محمد، 16 عاماً، مقيمة بالصالحية القديمة، وشيرين عبد الفتاح محمد، من الصالحية القديمة، كما أصيب شخصان مجهولان الهوية والعنوان.