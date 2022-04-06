الأرصاد تحذّر من طقس سادس أيام رمضان.. وتنصح بالابتعاد عن الشمس

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا سادس أيام شهر رمضان، نظرا لتعرض البلاد لكتلة هوائية شديدة الحرارة، قادمة من الصحراء الغربية، يقابلها في ذات الوقت امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، ويصاحبها رياح جنوبية غربية جافة.

تجنبوا التعرض لأشعة الشمس

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة ستسجل 39 على القاهرة، و41 على شمال الصعيد، في حين تصل لـ43 على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، بزيادة قدّرت بنحو 8 لـ9 درجات عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، لافتة إلى أنّ الكتل الهوائية شديدة الحرارة، واحدة من سمات فصل الربيع، وقد تتكرر مرة أخرى، لتستقر مع بداية فصل الصيف.

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أنّ الشعور بارتفاع درجات الحرارة يزيد بسبب زيادة فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، مع وجود أتربة عالقة في الهواء على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، لهذا يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس مع بداية فترات الظهيرة، خاصة بالنسبة للصائمين.

ولفتت غانم، إلى أنّ درجات الحرارة تنخفض بنحو 20 مع بداية ساعات الليل، حيث تتراوح الصغرى بين 15 لـ25 على مدن ومحافظات الجمهورية، ويسود طقس معتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، في مصر، كما يلي:

القاهرة 38 20

الإسكندرية 28 17

وادي النطرون 37 18

طنطا 37 19

شبين الكوم 37 19

دمنهور 36 19

بلطيم 25 17

مطروح 26 17

السلوم 32 18

سيوة 41 20

بورسعيد 33 20

دمياط 32 20

الزقازيق 39 21

المنصورة 35 19

الإسماعيلية 39 20

السويس 38 20

العريش 37 20

رفح 36 20

رأس سدر 39 21

نخل 37 15

نويبع 38 21

طابا 35 21

كاترين 30 26

الطور 34 20

شرم الشيخ 38 24

الغردقة 36 23

مرسى علم 36 22

الفيوم 40 21

بني سويف 40 21

المنيا 40 21

أسيوط 41 22

سوهاج 42 23

قنا 42 24

الأقصر 42 24

أسوان 42 25

إدفو 42 26

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 42 25

شلاتين 36 22

أبورماد 35 20

حلايب 32 21

رأس حدربة 33 20