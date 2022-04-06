عاجل .. روسيا تقصف 5 مخازن وقود تابعة للقوات الأوكرانية

أفاد موقع قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل، إن قوات الدفاع الروسية، تمكنت من قصف 5 مخازن وقود كانت تعمل على إمداد القوات الأوكرانية ، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ42 على التوالي، منذ قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد جارته الأوكرانية فجر الخميس 24 فبراير الماضي، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، وكذلك منع عسكرة أوكرانيا من قبل عدة دول أوروبية، والحد من تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي " الناتو" بالقرب من الحدود الروسية.