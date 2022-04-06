يتطلع محبو الأعمال الفنية إلى معرفة مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 5، إذ ينتظرون بفارغ الصبر تفاصيل الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يدور حول «بليغ» الشاب المصري الموجود في العاصمة المجرية بودابست، إلا أنه يعود إلى القاهرة بسبب الديون، ليتعرف على الفنانة نور بالصدفة.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 5

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 5 والإعادة، فأنه من المنتظر عرض مسلسل راجعين يا هوى، طوال شهر رمضان الكريم على قناة دي إم سي، وأيضا قناة cbc، حتى يتمكن جميع المشاهدين للعمل الدرامي، من رؤية المسلسل في مختلف الأوقات.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5، على قناة دي إم سي في تمام الساعة الـ9 و25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 و25 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 و25 دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة 8 و25 دقيقة بتوقيت تونس، والساعة 7 و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

بينما تعرض قناة cbc المسلسل في تمام الساعة الـ11 و35 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 12 و35 دقيقة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 1 و35 دقيقة صباحًا بتوقيت الإمارات، والساعة 10 و35 دقيقة مساءً بتوقيت تونس، والساعة 9 و35 دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش.

دور خالد النبوي في المسلسل

جدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي، يجسد دور «بليغ» الشاب المصري الذي يقطن في بودابست، إلا أن تراكم الديون عليه بقيمة 5 ملايين يورو، جعلته يُجبر على النزول إلى مصر من أجل الحصول على الأموال من عائلته الغنية، لتسديدها بدلا من التعرض للخطر رفقة عائلته.