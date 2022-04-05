بليغ يبحث عن ميراثه.. ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4 بطولة خالد النبوي

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4 الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي ويشارك به في سباق الدراما الرمضانية 2022 يشغل الكثير من المتابعين، إذ يهتم عدد كبير من محبي الدراما بمتابعة هذا العمل الذي يعيد اسم السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة إلى الشاشة من جديد بعد وفاته منذ 12 سنة تقريبًا.

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل راجعين يا هوى يبدأ بأن «بليغ» الذي يؤدي دوره خالد النبوي قرر أن يزور عائلته في منزلهم ليتفاوض معهم للحصول على ميراثه في تركة والده، فوجدهم يبنون سورًا كبيرًا بينهم ومنقسمين إلى فريقين، الأول فريق زوجة أخيه الأكبر يسرية وأبنائها وزوجة أخيه الأصغر شريفة وأبنائها.

خالد النبوي يحاول أن يصلح بين عائلته

بدأ «بليغ» بزيارة يسرية التي تقوم بدورها الفنانة وفاء عامر، وهناك حاول أن يتفاوض معها، لكنه وجد رد فعل أدهشه تمامًا، إذ رفضت يسرية وأبنائها أن يعطوا بليغ حقه في الميراث الذي يسيطرون عليه، وعرضوا عليه أن ينضم لهم كموظف لديهم على أن يقف معهم ضد زوجة وأبناء أخيه الآخر، وقال لهم إن هذا ظلم لأن والده لم يهدر حقه، بل كتب ثروته باسم إخوته وضمن له حقه بينهم بـ«ورق ضد»، لكن الورق الذي يثبت حقه غير موجود.

ورفض بليغ عرض يسرية وأبنائها وقرر أن يذهب إلى شريفة وأولادها لكي يحاول أن يتفاوض معهم ويصلح بينهم جميعًا، ولكنه لقى نفس رد الفعل تقريبًا، إذ عرضت عليه «شريفة» التي تلعب دورها الفنانة أنوشكا أن ينضم لهم ضد فريق يسرية وأبنائها، ولكنه رفض أيضًا، على أمل أن يتمكن من الإصلاح بينهم جميعًا ويحصل على حقه في الميراث.

فريدة تذهب لـ ماجي لتقنعها بالابتعاد عن خالد النبوي

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4 الذي يلعب بطولته خالد النبوي ينتهي بأن فريدة التي تلعب دورها هنا شيحة تذهب لزيارة ماجي التي تلعب دورها نور لتخبرها بأن بليغ شخص مخادع وتحذرها منه، على أمل أن تبعدها عنه حتى تتمكن هي من الارتباط به.