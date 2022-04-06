أوقية الذهب تسجل 1920دولارا اليوم.. تعرف على سعرها بنهاية يونيو المقبل

سجل الذهب اليوم الأربعاء، 1920 دولارًا للأوقية، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1945.36 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع من العام «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، التي قدرت بالنظر إلى المستقبل، إلى أنه سيتم تداوله عند 2009.06 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا، وسبق أن وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020.

تراجع جاذبية الذهب بسبب رفع الفائدة

وضغط مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل تخفيض سريع في الميزانية العمومية المتضخمة للبنك المركزي الأمريكي، حيث عبر أحدهم عن انفتاحه على زيادات أكبر في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما صعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عامين بعد التعليقات، ووصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما قلل من جاذبية الذهب، بحسب تقرير المنصة.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على موسكو بسبب قتل المدنيين في شمال أوكرانيا، حيث اقترح الاتحاد الأوروبي حظر الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي.

نصيحة بشراء الذهب عند تراجعه لـ950 جنيهًا

محلياً، سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة، وقت كتابة التقرير، 1118 جنيهًا لجرام عيار 24، و978 جنيهًا لعيار الذهب 21، وسعر 838 جنيهًا لجرام الذهب عيار 18، بينما بيعت الأوقية 34.761 جنيه، والجنيه الذهب بسعر 7824 جنيهًا، وفي وقت سابق، قدم تقرير لمؤسسة تداول الذهب «جولد إيرا» نصيحة للشراء عند تراجع الذهب إلى 950 جنيهًا لعيار 21.

ويتم تداول الذهب في الغالب بسوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية (COMEX) وبورصة شنغهاي للذهب (SGE)، ويعتبر الذهب استثمار جذاب خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويقدر نصف استهلاك الذهب في المجوهرات و40% في الاستثمارات و10% في الصناعة، وأكبر منتجي الذهب «الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا»، وأكبر مستهلكين للمجوهرات الذهبية «الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة».