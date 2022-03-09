4 جرائم هزت قنا في 40 يوما: عاطل ينهي حياة والديه وأم تقتل طفلتها

شهدت محافظة قنا في الفترة الأخيرة وقوع عدد من الجرائم الأسرية، والتي تعد بمثابة أفعال فردية لأشخاص ارتكبوها غالبا تحت تأثير المخدرات، آخرها قيام شخص من قرية دندرة بمركز قنا، بإلقاء أسرته المكونة من 6 أفراد من الطابق الثاني من منزله وإحداث إصابات بالغة بأجسادهم.

وترصد «الوطن»، أهم الجرائم التي هزت محافظة قنا، من الجرائم الأسرية في الآونة الأخيرة.

عامل يلقي زوجته وأبناؤه من أعلى منزله فجرا

واستيقظ أهالي قرية دندرة في مركز قنا، على صرخات ربة منزل وأبنائها، ومطالبة الجيران لإنقاذها من جحيم معاملة الزوج ووالد أبنائها، ولم يفلتوا من قبضته حتى أسقطهم جميعا من شرفة شباك الغرفة على أرضية المنزل، ما أحدث لهم إصابات بكسور وكدمات بالغة في أجسادهم.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من مباحث مركز قنا، وعلى الفور تم ضبط المتهم، ونُقلت زوجته وأبناؤه الخمسة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.

وتبين أن المتهم يدعى «أحمد .ح»، 53 سنة، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ سنوات. وقررت جهات التحقيق عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية لإعداد تقرير مدى صحة قواه العقلية من عدمها، إضافة إلى إجراء تحليل مخدرات له لمعرفة تعاطيه المخدرات من عدمه.

متهم يقتل أسرته تحت تأثير المخدرات في دشنا

جريمة بشعة منذ 3 أسابيع كانت شاهدة عليها عزب الكويت بقرية أبومناع شرق في مركز دشنا، عندما أطلق عاطل يدعى محمد إبراهيم النار على والدته ووالده وزوجته وشقيقته وزوجها، عندما كان تحت تأثير مخدر الشابو بحسب مصدر أمني.

وأسفرت الجريمة البشعة عن مصرع 3 من أفراد أسرة المجرم، وهم والده ووالدته وزوجته وإصابة شقيقته وزوجها، بطلقات نارية نافذة.

وبحسب التحريات، تبين أن المتهم تعاطى ليلة الجريمة كمية كبيرة من مخدر «الشابو»، وحمل بندقيته وذهب إلى منزل عائلته، وخلال مطالبته بالتخلي عن تعاطي المخدرات رفض وانفعل وأطلق عليهم جميعا النار ولاذ بالفرار.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية للقبض على الجاني، وخلال عملية ضبطه بادر بإطلاق النار على الشرطة فبادرته بنفس الأمر، ما أوقع قتيلا، فضلا عن إصابة ضابط شرطة، لتنتهي قصة المتهم بقتله.

عامل يتخلص من شقيقته بسبب خلافات

وفي بداية فبراير الماضي بمركز أبوتشت، عُثر على جثة سيدة بها طعنات داخل منزلها بمنطقة الخماخمة، التابعة لقرية الشقيفي، تدعى «ناجحة.ص.ع»، 36 عاما، وتبين أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليها «ع.ص.ع»، 38 عامًا، وقتلها بسبب خلافات أسرية، وتم ضبطه.

أم تقتل طفلتها حتى لا تكشف سرها

وفي منتصف فبراير الماضي، قامت ربة منزل بقتل طفلتها 3 سنوات، بعدما خنقتها داخل منزلها في جزيرة العبل بمركز الوقف.

وتبين بحسب التحريات التي أجرتها المباحث، أن الطفلة تدعى «فاطمة.م»، 3 أعوام، مخنوقة داخل منزلها بالوقف، وأن والدتها تخلصت منها خنقا للهروب من واقعة شرف مع عشيقها يتردد على منزلها، وتم ضبطهما من قبل الأهالي في حينها. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونين تجاه المتهمين، وقررت جهة التحقيق حبس ربة المنزل وعشيقها على ذمة الواقعة.