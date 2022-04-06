مجسد شخصية «مكاوي» بـ الاختيار 3 : المسلسل إنجاز وثائقي مهم «فيديو»

قال الفنان ياسين الضوي، مجسد شخصية «عم مكاوي» في مسلسل الاختيار 3، الذي يتم عرض حلقاته طوال شهر رمضان المبارك، إنّ مسلسل الاختيار 3 عبارة عن عمل قومي ووطني ويستحق المشاركة فيه: «شعرنا بالحزن لأن قتلة أبطال أكتوبر هم من تصدروا المشهد في احتفالات انتصار أكتوبر في عهد الإخوان، رغم أنهم كانوا يكذبوه».

«الضوي»: الإخوان يدعون أن حرب أكتوبر تمثيلية

وأضاف مجسد شخصية «عم مكاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «الإخوان لم يعترفوا بحرب أكتوبر وقالوا إنه كذبة وتمثيلية، ورغم ذلك تصدروا مشهد الاحتفالات، وفي حلقة الأمس استدعينا هذه المشاعر».

«الضوي»: الاختيار إنجاز وثائقي مهم بالتاريخ

وتابع مجسد شخصية «عم مكاوي» أن مسلسل الاختيار بكل أجزائه عبارة عن إنجاز وثائقي مهم في التاريخ الحديث، إذ كتب التاريخ الحديث لمصر بأمانة وجرأة، إذ جرى فتح ملفات كثيرة، وشهد هذا المسلسل بذل مجهود ضخم للغاية، نافيا أن تكون شخصيته «عم مكاوي» تعبر عن الكاتب والسيناريست مكاوي سعيد، مثلما ردد البعض.

وأكد مجسد شخصية «عم مكاوي» أنه هناك حرص كبير على المسلسل وعلى دقة ما يقدمه، إذ خضع للمراجعة الدقيقة، فلا مكان للارتجال هنا، لأنه يعرض أحداثًا مهمة للغاية، وجرى تصويره في ظروف صعبة جدا بالنسبة لحالة الطقس، فالأسابيع الماضية كانت درجات الحرارة منخفضة للغاية، وكان التصوير بملابس صيفية: «كنا واقفين في ملقف هوى».