أماكن السحور في المنصورة.. أطعمة ومشروبات وحلويات بأسعار مناسبة

تنوعت اماكن السحور في المنصورة بمحافظة الدقهلية، لخدمة راغبي تناول السحور في بيته وشراء متطلبات السحور بأرخص الأسعار، أو من يبحث عن تناول السحور في المطاعم والسهرات الرمضانية خارج البيت، وهذا كله موجود في مدينة المنصورة، والأمر كله متوقف على اتخاذ قرار باختيار مكان تناول طعام السحور به، وأيضا المبلغ الذي يمكن انفاقه لتناول السحور، وفي جميع الأحوال تتوافر خيارات عديدة.

أماكن السحور في المنصورة.. كافيهات ومطاعم الجامعة

ظهرت مجموعة من المطاعم والكافيهات في شارع الجمهورية، وبجوار جامعة المنصورة، وفيها يتجمع الأصدقاء والطلاب ليقضوا سهرات رمضانية، وتقدم بعض هذه الأماكن طعام السحور وبأسعار مناسبة تبدأ من 20 جنيها للفرد وتصل إلي 100 جنيه للفرد، حسب رغبة كل واحد وما يختاره من طعام.

أماكن السحور في قلب المنصورة

وبالدخول إلي قلب المنصورة سيجد المواطن العادي شارع الجلاء ومنطقة محمد فتحي وشارع بورسعيد، والطميهي، وميت حدر، وشارع عبد السلام عارف، ومنطقة المجزر، وفي هذه الأماكن سيجد المواطن أماكن السحور وبأسعار زمان، ويمكن أن يوفر الطعام بأرخص سعر بشراء الفول أو الزبادي والخبز، وسيجد بعض المطاعم الكبرى التي تبيع طعام السحور.

أماكن سحور أكثر رفاهية بالمنصورة

وإذا كان المواطن يبحث عن الرفاهية وتناول سحور مختلف، فإنه يتوجه إلي منطقة المطاعم الجديدة الموجودة في شارع الجيش، حيث يستطيع ان يتناول الفراخ والبيتزا وغيرها من المأكولات في مجموعة من المطاعم الجديدة والمتجاورة بجوار بعضها يمكنه المفاضلة فيما بينهم من حيث الأسعار أو الأنواع التي يرغب في تناولها.

وتظل عربات الفول، وباعة الزبادي المنتشرين في الشوارع وفي الأماكن القديمة والشعبية داخل مدينة المنصورة الأكثر جذبا للزبائن لتوفير سحور بأقل الأسعار.