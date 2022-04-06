مسلسل دايما عامر الحلقة 5: سبب القبض على مصطفى شعبان

يترقب الجمهور مسلسل دايما عامر الحلقة 5، لمعرفة سبب القاء القبض على عامر عبدالرازق، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، بعد مداهمة رجال الشرطة لمنزله بعد صدور قرار من النيابة بالقبض عليه، وسط ذهول والدته وشقيقته وزوجها، وذلك بعد ساعات من استلام مهام وظيفته بمدرسة رؤية الخاصة، التي عُين فيها بالخطأ نتيجة تشابه أسماء بينه وخبير تربوي يعمل أستاذًا بالجامعة الأمريكية.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر بطولة شريف دسوقي، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ولبلبة، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، ومحمد التاجي، وطارق عبدالعزيز، وفادية عبدالغني، وميرنا نورالدين، وسينتيا خليفة، وسماء إبراهيم، من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، قصة وإخراج مجدي الهواري.

مسلسل دايما عامر الحلقة 5

وينتظر الجمهور معرفة تفاصيل أكثر عن مسلسل دايما عامر الحلقة 5 وما الذي ستسفر عنه الأحداث بعد القبض على عامر عبدالرازق، وهل الأمر له علاقة بقرار تعيينه مشرفًا اجتماعيًا داخل مدرسة خاصة بزعم أنه حاصل على درجة الدكتوراه مستغلًا تشابه الأسماء بينه وشخص آخر، أم له علاقة بمشروع عامر اكسبريس الذي يمتلكه من أجل توصيل الطلبات للزبائن؟

وشهدت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 4، إجراء عامر عبدالرازق جولة تفقدية داخل مدرسة رؤية الخاصة التي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال، للتعرف على أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ولمحّت الحلقة لقصة حب جديدة مرتقبة بين عامر وميس فدوى أستاذة مادة التربية الموسيقية وتقوم بدورها ميرنا نورالدين.

أما مشاكل الطلاب داخل المدرسة تم معرفة أسبابها، إذ كانت البداية من عند الطالب كريم ومعاناته مع والديه بسبب قرار انفصالهما وزواج والده من امرأة أخرى.