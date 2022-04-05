يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 4 والقنوات الناقلة له، لكشف تفاصيل أكثر عن شخصية مستر عامر عبدالرازق، الذي تم تعيينه مشرفًا اجتماعيًا بالخطأ داخل مدرسة خاصة نتيجة تشابه في الأسماء، وبالاتفاق مع مستر لطفي وكيل المدرسة.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 4 والقنوات الناقلة

ومن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 4 والقنوات الناقلة له، إذ يعرض على شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وتأتي حلقة الإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

كما يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءًا، والإعادة في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا، كما يعرض على شاشة التليفزيون المصري، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 3 رفض مستر فايز مدرس مادة الرياضيات والذي يجسد دوره محمد ثروت، حصول ابنته على دروس خصوصية لدى أساتذة أخرين، بالرغم من أنه يعد من أباطرة الدروس الخصوصية.

أبطال مسلسل دايما عامر

ومن أبطال مسلسل دايما عامر، مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، ومحمد ثروت، ولبلبة، وعمرو عبدالجليل، وكريم عفيفي، وبيومي فؤاد، ومحمد فؤاد، وأحمد الشامي، ومحمد التاجي، سماء إبراهيم، شريف دسوقي، فادية عبدالغني، سينتيا خليفة، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.

ويشارك في المسلسل عددًا من الوجوه الشبابية باعتبارهم طلاب المدرسة التي يعمل فيها عامر عبدالرازق مشرف اجتماعي، أبرزهم يوسف وائل نور، وأحمد عنان، ويارا المليجي، ولمى كتكت، ومنار عبدالحليم.