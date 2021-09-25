«الصحة» تحسم الجدل حول تطعيم السيدات الحوامل بلقاح كورونا

مازال الجدل حول تطعيم السيدات بلقاح كورونا، قائمًا حتى تلك اللحظة، نظرًا لضعف مناعتهن بشكل كبير خلال فترة الحمل، إذ تتساءل الكثيرات عن موعد تطعيمهن، تزامنا مع الموجة الرابعة لكورونا وزيادة أعداد الإصابات وفقا للبيانات اليومية التي تصدها وزارة الصحة والسكان.

حسم مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان هذا الجدل، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن خطة تطعيم السيدات الحوامل بلقاح كورونا في مصر، ليست ضمن أولويات الوزارة في التوقيت الحالي، موضحا أنه يجرى الاعتماد على مناعتهم الطبيعية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتطعيم الأطفال من 12 لـ 18عامًا خلال الفترة المقبلة.

خطة وزارة الصحة لتطعيم الأطفال وطلاب المدارس

وتابع المصدر: أن الوزارة ستضع الأولوية لتطعيم طلاب الثانوية العام والأزهرية ثم بعد ذلك طلاب الإعدادية، مضيفًا أن لقاح فايزر ليس اللقاح الوحيد المتاح ولكن هناك لقاحات أخرى جرى اعتمادها لتطعيم الأطفال، ويجرى الإعلان عنها مع اقتراب عملية تطعيم الطلاب.

وأضاف المصدر أن الدولة المصرية حريصة على تطعيم كافة المؤسسات المختلفة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قائلا: «جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق، وعلى الجميع الإسراع من أجل حجز اللقاح».

موعد ذروة الموجة الرابعة لـ«كورونا»

وعن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قال المصدرستكون في منتصف شهر أكتوبر، وعلى المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، مشيرة إلى أنه حال أخذ اللقاح لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل إنه يخفف من شدة الأعراض، ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.