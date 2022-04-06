توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5 بطولة خالد النبوي.. تصادم أسري

توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5 بطولة خالد النبوي، كلمات تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، بسبب رغبة العديد من متابعي المسلسلات، الاطلاع على المشاهد المرتقب عرضها خلال أحداث الحلقة الجديدة، بعد ارتفاع وتيرة مشاهد المسلسل مع مرور الحلقات، سواء واقعة الخطبة الوهمية التي جمعت بين بطل المسلسل والفنانة نور، لذلك نرصد لكم تفاصيلها خلال التقرير التالي.

توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5

كانت الحلقة الرابعة شهدت محاولات من الفنان خالد النبوي، بالحصول على إرثه من عائلته، لكنه اصطدم بوجود حالة انقسام داخل العائلة إلى فريقين، الأول يضم أسرة زوجة شقيقه الأكبر «يسرية»، التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر.

وكما شهدت أحداث الحلقة، زيارة خالد النبوي، إلى يسرية للدخول في مفاوضات معها من أجل الحصول على إرثه، ليتمكن من العودة إلى العاصمة المجرية بودابست، لسداد ديونه المقدرة بنحو 5 ملايين يورو إلى الفنان منذر رياحنة.

وضمن توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 5، فمن المنتظر أن تشهد حالة من التقارب بين الفنان خالد النبوي، والفريق الثاني الذي يضم شريفة، لمحاولة التفاوض معها من أجل استرداد إرثه، بعد رفض يسرية إعادة أمواله.

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي

وتدور أحداث المسلسل الرمضاني الذي اكتسب شهرة كبيرة منذ عرضه على القنوات التلفزيونية، حول شاب مصري يدعى «بليغ» يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي، يعود إلى مصر بسبب تراكم الديون عليه من أجل الحصول على أموال من عائلته، إلا أنّه يقابل بالصدفة الفنانة نور التي كذبت على أسرتها، وادعت خطبتهما.