توقعات مسلسل جزيرة غمام الحلقة 5.. «العايقة» تسلب عقول الفتيات

توقعات مسلسل جزيرة غمام الحلقة 5 كثيرة ومتنوعة، إذ شهدت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل جزيرة غمام بطولة طارق لطفي ومي عز الدين، تفاعل كبير بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 4، وقعت أحداث مثيرة، إذ حاولت «العايقة»، التي تقدم بدورها الفنانة مي عز الدين، التأثير على الكثير من بيوت الجزيرة، وذلك من خلال تجميل الفتيات وضرب الودع لهنّ، كما أنها تحاول جذب الرجال لها اعتمادا على جمالها.

أحداث الحلقة 4 من مسلسل جزيرة غمام

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة بتوجيه الحاج «عجبي محارب» ابن الشيخ مدين اللوم على أسلوب حديثه خلال جنازة والده، ليستجيب «محارب» لتوجيهاته وإطاعته، بينما تدخل «الشيخ يسري»، بتنفيذ أمر والده الخاص بنقل المشيخة إلى «محارب ويسري» لأخذ منزل والده.

وتوالت أحداث الحلقة، بأن حذر «عرفات» العمدة من القلق الحاصل في الجزيرة، بينما انتشر طارق لطفي في القرية وبدأ يتلاعب بأهلها بأساليب الغجر للتقرب منهم، وبعدها ظهر العمدة رياض الخولي رفقة وفاء عامر، كونهما متزوجان ولكن لم يعلنا زواجهما مسبقا.

توقعات مسلسل جزيرة غمام الحلقة 5

ومن توقعات مسلسل جزيرة غمام الحلقة 5، استمرار طارق لطفي في كسب تعاطف أهل الجزيرة معه بأساليبه الخاصة.

وفي توقعات مسلسل جزيرة غمام الحلقة 5 أيضا تنفيذ عرفات محاولات عديدة للبحث عن مكان للعيش فيه، بعدما حاول المطالبة في نصيبه بمنزل والده وفشل بعد سيطرة أحد الجيران على المنزل دون وجه حق.

قصة مسلسل جزيرة غمام

يندرج المسلسل تحت إطار دراما الصعيد، وتدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات من القرن الماضي أي قبل 100 عام من الآن، إذ تحدث جريمة قتل في بيت الأب «شافع» الذي يمتلك 4 أبناء، ويقتل الابن الأكبر شقيقه الأصغر، بتحريض من الأوسط، ولكن المفاجأة أن القتيل لم يمت ويظهر في مكان آخر، بينما يظل الثالث مع والده.