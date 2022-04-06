نصائح مهمة لصيام آمن لكبار السن.. خبيرة تغذية توضح

كشفت الدكتورة مروة شعير الباحثة بقسم الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عن بعض النصائح التي تجب مراعاتها عند صيام كبار السن، في حالة السماح لهم بالصيام من قبل الطبيب المعالج، من أجل صيام آمن وصحي لكبار السن، ولتجنب حدوث أي مضاعفات.

مشروبات مهمة لعدم حدوث جفاف

وقالت الدكتورة مروة شعير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجب الحرص على متابعة شرب كبار السن للمياه في الفترة بين المغرب والفجر، وتقديم عصائر الخضراوات والفواكه لهم، مثل عصير الجزر أو الفراولة، بالإضافة إلى عصير الليمون، مع مراعاة عدم الإكثار من السكر، ويفضل تقديم العصائر الطبيعية بدون سكر أو ببدائل طبيعية مثل سكر ستيفيا، بحد أقصى كوبين يوميا.

ونصحت أيضا بتناول الكركدية والخروب والدوم، والمشروبات الدافئة الخالية من الكافيين مثل الحلبة والشمر والكراوية والنعناع وغيرها، وتقديم شوربة قليلة الدهون على الإفطار.

حلول مشكلة الإمساك لدى كبار السن

وأضافت «شعير»: «قد تزداد مشكلة الإمساك مع الصيام لذلك يجب تقديم التمر الرطب من حبة إلى حبتين على الإفطار، وتقديم حبتين من القراصيا وتقديم الخس أو الكابوتشي وشوربة الخضراوات بين الإفطار والسحور.

وأشارت إلى أن حبة البطاطس المسلوقة أو البطاطا اختيار صحي كبديل من البدائل الغذائية في الوجبات الرئيسية أو السناكس أثناء تخطيط الوجبات الغذائية لكبار السن.

5 وجبات من الإفطار إلى السحور

وأوضحت أنه في حالة فقدان الشهية، يجب تقديم الطعام في أطباق ذات شكل جذاب وألوان فاتحة زاهية، على أن تكون الوجبة ذات ألوان متنوعة ومقدمة بطريقة جذابة وبكميات قليلة، ويقدم الطعام على عدة وجبات صغيرة من 4 إلى 5 وجبات من الإفطار إلى السحور.

وقالت الباحثة بقسم الأغذية الخاصة، إن كبار السن قد يعانون من صعوبة المضغ والبلع، لافتة إلى أنه يفضل تقديم الخضراوات والفواكه في صورة سلطات مقطعة صغيرة أو عصائر وشوربات لينة، موضحة أن الأرز والبطاطس المسلوقة والفريك اختيارات صحية للكربوهيدرات.

وبالنسبة للبروتينات فيفضل أن تقدم في صوره كفتة سواء اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو العدس أو شرائح البيض.

صعوبة تذوق الطعام لدى كبار السن

وأوضحت أن البعض من كبار السن قد يعاني من صعوبة تذوق الطعام، وغالبا ما يصاحب هذه الحالة الرغبة في تناول المزيد من الملح والمخللات، مشددة على ضرورة تقليل استخدام الملح وألا يتعدى 5 جرامات يوميا، ويمكن استبداله بإضافة الليمون وورق اللورا والقرفة والزنجيل والقرنفل والسماق، فجميعها بهارات صحية وتعطي الطعام نكهة ومذاقا مميزا.

وأضافت أن هناك بعض الأطعمة يجب الحذر منها، وهي المقلية والمسبكة والمخللات والحلويات واللحوم المصنعة والعصائر عالية السكر وسريعة التحضير والعرقسوس.

كما أوصت «شعير» بالقيام بالنشاط الجسماني وممارسة المشي لمدة لا تقل عن 10 دقائق يوميا أو ممارسة بعض التمارين الخفيفة أو اليوجا أثناء الجلوس في حالة صعوبة الحركة.