مستشار زيلينسكي: أوكرانيا خسرت تريليون دولار خلال الحرب الروسية

أعرب مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أرستوفيتش عن أسفه لرفض حلف شمال الأطلسي «الناتو» ضم كييف إليه، رغما من المقترحات التي قدمها الرئيس فلاديمير زيلينسكي والتي شملت ضمانات دولية حول الدعم العسكري حال وجود تهديدات عسكرية.

الناتو يرفض قبول أوكرانيا رغم الضمانات

وقال أرستوفيتش خلال تصريحات إعلامية لقناة «العربية»، إنَّ الأزمة ليست في أن بلاده لا تريد دخول الحلف، بل في أن الناتو لا يقبلها، مشيرًا إلى أنَّ زيلينسكي توجه إلى الحلف وطلب تحديد موعد لانضمام بلاده إليه، وذلك من أجل معرفة وجهة بناء سياسة أمن البلاد، إلا أن الحلف لم يبدي رغبة في ذلك، وفقا لتصريحاته.

لهجة التعالي في المفاوضات سبب عرقلتها

وحول المفاوضات الجارية مع الجانب الروسي، أكد مستشار الرئيس الأوكراني، أن السلطات في موسكو باتت في الوقت الحالي منطقية في شروطها وذلك عقب الخسائر الأخيرة التي لحقت بهم، مشيرًا إلى أنَّهم في بداية التفاوضات كانوا يتحدثون بتعال وهو ما عرقل التوصل إلى حلول حتى تلك اللحظة.

حكومة زيلينسكي تؤكد: الأقمار الصناعية رصدت أحداث بوتشا

وكشف مستشار زيلينسكي عن تفاصيل ما حدث في بوتشا، مشيرًا إلى أنَّ الأقمار الصناعية رصدت وجود تلك الجثث قبل دخول القوات الأوكرانية إليها، وأن قمرا صناعيا أمريكيا رصد وجودها في 19 مارس الماضي، حينما كانت تحت السيطرة الروسية وفقًا لقناة «العربية».

أوكرانيا تخسر تريليون دولار بسبب الحرب

وردّ أرستوفيتش، على وسائل الإعلام الروسية، التي أتهمت الحكومة الأوكرانية بفبركة تلك الفيديوهات، موضحا أن الأقمار الصناعية رصدت كل ما حدث خلال فترة سيطرة القوات الروسية على المدينة ورصدت وجود الجثث منذ أكثر من 17 يومًا، مضيفا «أي أننا لم نقم بوضعها بعد سيطرتنا على المدينة كما يُقال»، مختتمًا حديثه حول ذلك الأمر بأن القضية حاليًا أمام المحكمة الجنائية الدولية التي ستفصل في الأمر.

وأعلن مستشار الرئيس الأوكراني أيضًا حجم الخسائر التي تعرضت لها بلاده جراء تلك العملية، موضحًا أنَّ خسائر كييف الاقتصادية تخطت التريليون دولار، إلى جانب تدمير البنية التحتية، التي أكّد أنَّها ستحتاج لسنوات طويلة حتى تعود كما كانت عليه مجددًا.