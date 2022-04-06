الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض عقوبات على أسرة «بوتين»

أفادت قناة العربية، أنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، اليوم، حزمة جديدة من العقوبات ضد الدب الروسي، على خلفية مقتل المئات من المدنيين في مدينة «بوتشا»، شمال أوكرانيا، لافتة إلى أن العقوبات سوف تنال أيضاً من أسرة الرئيس الروسي فلايمير بوتين وتحديدا ابنتيه.

الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي

وقالت «العربية»، إن هناك مجموعة من الدبلوماسيون المطلعين على الملف الروسي الأوكراني، أكدوا أن الاتحاد الأوروبي اقترح أن تنال العقوبات أسرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخاصة ابنتيه من زوجته الأولى، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها أن تمثل ضغطاً على «بوتين»، وخاصة أنه يحيط حياته الخاصة بحالة من السرية.

ملياري دولار ثروة الأبنة الصغرى

وتعد ابنته الصغرى من زوجته الأولى «يكاتارينا تيخونوفا»، من الأسماء التي لمعت على الساحة الروسية، وهي راقصة «روك أند رول»، متزوجة من راقص مثلها وتبلغ ثروتها 2 مليار دولار، وفقا ًلتقارير إعلامية منشورة، ولم تكن معروفة بأنها ابنه الرئيس الروسي، نظرًا لحرص «بوتين»، على إضفاء نوع من السرية على أفراد عائلته، إلا بعدما قامت وكالة الأنباء «رويترز»، بعمل تحقيق استقصائي وكشفت الأمر.

وذكرت «رويترز»، وقتها أن ثروة الزوجين متنوعة، أشهرها حصة كبيرة في شركة ضخمة للغاز والبتروكيماويات، وامتلكها شريكها وزوجها «شمالوف»، من غنيدي تيمشينكو، المعروف كتاجر سلع شهير، وكواحد من أصدقاء بوتين القدامى.

ويعد «شمالوف»، زوج ابنة الرئيس الروسي، ابن نيكولاي شمالوف، والمعروف بين الروسيين بأنه الصديق المقرب للرئيس الروسي، كما أنه يمتلك أكبر حصة في بنك Rossiya، والذي خضع لعقوبات روسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

الأبنة الصغرى طبيبة أسنان

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل، أنه أب لابنتين تقيمان في روسيا، ويعرف الروس أن ابنته الكبرى تدعى ماريا وتبلغ من العمر 30 سنة، ويعتقدون أنها طبيبة أسنان، متزوجة من رجل أعمال هولندي اسمه Jorrit Joost Faassen، ويعمل مع شركة الغاز الروسية الحكومية «غازبروم بنك»، الحكومية، أما الصغرى فلم يكن يعلم عنها أحد شيئاً قبل أشهر قليلة إلا بعدما نشرت وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، تقريراً بشأنها.