عاجل.. «الكرملين» يهاجم الرئيس الأمريكي بعد وصف بوتين بـ«مجرم حرب»

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن وصف بايدن لبوتين بـ«مجرم حرب» لا يليق برئيس أمريكي، موضحة أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس والتي دعا فيها إلى محاكمة فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب غير مقبولة ولا تليق بزعيم أمريكي.

كان بايدن يرد على الصور المروعة التي تم بثها في جميع أنحاء العالم بعد اكتشاف مقبرة جماعية في نهاية الأسبوع وجثث في ملابس مدنية ، بعضها مكبل اليدين ، في بلدة بوتشا بالقرب من كييف وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال بايدن للصحفيين في موقع عسكري في فورت ماكنير بواشنطن يوم الاثنين "ربما تتذكرون أنني تعرضت لانتقادات لأنني وصفت بوتين بمجرم حرب ،حسنًا ، حقيقة الأمر رأينا ذلك يحدث في بوتشا إنه مجرم حرب".

الكرملين: تصريحات متضاربة لبايدن والبنتاجون حول بوتشا

وأضاف «الكرملين»، أن هناك تصريحات متضاربة لبايدن والبنتاجون حول المجزرة في بوتشا الأوكرانية، قائلا " نشكك بتحقيق دولي محايد حول ما حدث في بوتشا

ونوه "الكرملين"، إلى أن طرد أوروبا للدبلوماسيين الروس خطوة "قصيرة النظر"

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم ، إن المزاعم التي ارتكبتها القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب بإعدام مدنيين في بوتشا كانت "تزويرًا بشعًا" يهدف إلى "تشويه سمعة" الجيش الروسي، قائلا "إنه مجرد عرض جيد التوجيه لكنه مأساوي" وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية

وأضاف بيسكوف،"نحث المجتمع الدولي مرة أخرى على" فصل نفسك عن هذه التصورات العاطفية والتفكير برأسك، قارن الحقائق وافهم ما هو التزوير الوحشي الذي نتعامل معه".

روسيا لا ترفض إمكانية عقد لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني

وقال بيسكوف إن روسيا لا ترفض إمكانية عقد لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، لكنه شدد على أن الاجتماع لا يمكن أن يحدث إلا بعد الاتفاق على وثيقة.

فيما نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله في وقت سابق اليوم إن بيسكوف رفض التعليق على التقدم المحرز في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ، التي قيل إنها تجري اليوم عبر رابط فيديو.