«شيماء» تطلب الخلع بسبب الخيانة والضرب: إيده طويلة ولسانه زي الكرباج

في تمام الساعة الـ11 ظهرًا، حيث الزحام يجتاح محكمة الأسرة، تجلس زوجة في أحد الأركان تنتظر لحظة مثولها أمام القاضي، بعد أن رفضت حلول خبراء التسوية وطلبت بتحويل قضيتها للمحكمة، هذا ما فعلته «شيماء. ط»، 25 عامًا، والتي ضاقت بحياتها الزوجية وجاءت إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع.

طلبت الطلاق فحبسها وعذبها

تحكي «شيماء»، لـ«الوطن»، إنها تبغض العيش مع زوجها «كمال. م» 33 عامًا، بسبب ما فعله معها، حيث بدأ بتشكيك عائلتها في أخلاقها، بعد أن اكتشفت خيانته لها، وطلبت الطلاق، فحبسها واعتاد ضربها بحجة أنها تخرج كثيرًا، ومنعها من استعمال الهاتف، فتوجهت لمحكمة الأسرة، وأقامت ضده دعوى خلع، وعلى الرغم من ذلك، فهي ما زالت تتلقى منه تهديدات كثيرة.

تضيف أنها بعد تخرجها في الجامعة، أصر والدها على زواجها، ومع أول رجل تقدم لخطبتها وافق ولم يبال برأيها، ووجدت نفسها في بيت رجل وصفته بـ«السيء»، يتباهى بعلاقته النسائية أمام الجميع، وعرفت أنه من متعاطي المخدرات، ولا يخجل من ذلك، ومع الوقت بدأ في معاملتها كأنها هامش في حياته لا يهتم ولا يسأل، وكأنه هو من تمت الخطبة رغمًا عنه، وعندما تتحدث معه يصفها بأنها طفلة ويشتكيها لعائلتها التي كانت تعنفها حتى لا تفسخ الخطبة، وفقًا للزوجة.

الزوج سليط اللسان ويضربها ويخونها

بنظرات يملؤها الاستغراب، أكملت «شيماء» حديثها، بأنها حاولت أكثر من مرة خلال الخطبة أن تصلح من حاله، وبعد الانتهاء من تجهيزات الزواج والشقة وحفل الزفاف، طلب من والدها الإسراع في تحديد موعد الزواج، وافق والدها، لتستيقظ وتجد نفسها يضربها وهي ما زالت ترتدي فستانها الأبيض الذي حلمت بأنه ترتديه طوال حياتها، ومن يومها لم ينفك عن إهانتها أو ضربها.

التقطت الزوجة العشرينية أنفاسها، وقالت إنها عاشت أول 6 أشهر في زواجها وهي تعاني من قسوته وسلاطة لسانه «زي الكرباج»، وخيانته لها المستمرة، والهم الأكبر أن الجميع كان يلقي اللوم عليها، فغضبت ومكثت في منزل عائلتها لأكثر من عام، وبعد عودتها لم يتغير شيء، بل زاد الوضع سوءًا، وفي مرة فاض بها الكيل من خيانته لها، فتشاجرت معه وطلبت الطلاق.

طلبت الطلاق فشكك أهلها في أخلاقها

تابعت «شيماء»، أن سبب دعوى الخلع: «ضربني علقة موت وقالي إنه مفيش حاجة اسمها طلاق وحبسني في البيت، وبعد فترة قال لأهلي أنه حابسني عشان بيشك فيا لأني بقيت أخرج كتير وأسهر بره، وبقي ليا صحاب رجالة، وطبعًا أهلي متكلموش، ومفكروش يدافعوا عني، وبعد فترة لقيته ماشي يقول للناس ولأهلنا إني عايزة أطلق منه عشان أعيش براحتي، فطلبت منه إني أزور أهلي، ومن يومها بيهددني».

وأنهت حديثها بأنها طلبت من عائلتها مساعدتها، والوقوف في صفها، وأنها هددتهم أكثر من مرة بالانتحار في حال العودة له، وساعدها شقيقيها الأصغر في السعي وراء طلب الخلع، وهي ما زالت تتلقى التهديدات منه، فتوجهت لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقامت ضده دعوى خلع حملت لرقم 5410، ولا زالت أمام المحكمة.