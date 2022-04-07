هل يحتاج متعافو فيروس كورونا إلى جرعة تنشيطية من اللقاح؟.. الصحة تجيب

استقبلت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التساؤلات والاستفسارات على الخط الساخن لها، ومنها سؤال: هل يحتاج متعافي فيروس كورونا جرعة تنشيطية من لقاحات كورونا؟ وردت وزارة الصحة والسكان على هذه التساؤلات من خلال بث تقرير رسمي، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على النهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، متعافي فيروس يحتاج الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لأن المناعة المتحققة من تلقي اللقاحات تحمي من الأعراض الشديدة للفيروس وتواجه المتحورات وهذا إذا تحققت المناعة الناتجة عن الإصابة، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الحصول علي لقاحات كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية .

مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا

وأعلنت توافر جميع لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية في جميع مراكز تلقي لقاح كورونا، وأضافت أن مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا تنقسم إلى فترتين، واحدة صباحا من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثالثة عصرا، والأخرى من الساعة السابعة وحتي الساعة التاسعة مساء، مشيرة إلى أن اللقاحات تلعب دورا مهما في تخفيف حدة الإصابة بالفيروس وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقي جميع الاستفسارات الخاصة بالفيروس والأمراض المعدية، وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مطمئنة المواطنين من المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر من حيث الإصابات والوفيات وكذلك عدد المتعافين داخل العزل الصحي.