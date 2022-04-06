الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة.. نلبس صيفي ولا شتوي؟

منذ أن بدأ شهر رمضان الكريم من عام 2022، تزامن معه حلول موجة شديدة من الحرارة على كافة الأنحاء، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس، وما إذا كانت ستستمر تلك الموجة شديدة الحرارة أم ستنكسر مرة أخرى، الأمر الذي جعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة، وعودة انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى في بيان لها، فضلا عن توجيهها عددا من النصائح بخصوص نوعية الملابس التي يرتديها المواطنون.

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن تستمر تلك الموجة شديدة الحرارة حتى غد الخميس، لتسود اجواء شديدة الحرارة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض يوم الجمعة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 32 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أنه بعد ذلك تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا يوما بعد يوم، وبالرغم من ذلك، إلا أن حالة الطقس لن تصل إلى برودة الشتاء، ولكن الأجواء ستكون ربيعية خلال ساعات النهار، بينما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

نصائح الأرصاد حول نوعية الملابس

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصيحتها للمواطنين حول نوعية الملابس التي يتم ارتداؤها خلال الأيام المقبلة، إذ يمكن تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، ولكن يجب الحفاظ على ارتداء قطعة ثقيلة ليلا وخلال الصباح الباكر، وبشكل خاص للأطفال وكبار السن.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يظل التغير السريع والمفاجئ لدرجات الحرارة، كما أنه من المتوقع أن تتوارد الموجات الحارة والباردة، لأن ذلك من سمات فصل الربيع.