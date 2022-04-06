العثور على جثة مسجل خطر داخل منزله في ظروف غامضة بالدقهلية

عثرت ربة منزل بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، على نجلها جثة هامدة داخل المنزل وبها بعض الإصابات، في ظروف غامضة.

وتلقى مأمور مركز دكرنس، بلاغا من ربة منزل، يفيد العثور على جثة ابنها داخل المنزل، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة تبين العثور على جثة «يسري ا ال»، موجود أعلى السرير في حالة نوم ومتوف، وبالفحص تبين أنه مسجل شقي خطر.

الأم: عدت إلى البيت ووجدت ابني جثة

وبسؤال الأم في محضر الشرطة ، أكدت أنها كانت خارج المنزل وعقب عودتها ظلت أمام الباب تطرقه لفترة طويلة، ولم يقم أحد بفتحه، فقامت بكسره وعقب دلوفها إلى الشقة وجدت نجلها متوف، وبالفحص وجدت أن الأبواب والشبابيك مغلقة ولا يوجد أثار عنف داخل الشقة.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى دكرنس

وأمرت النيابة العامة ، بنقل المحني عليه إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام، وحُرر عن ذلك محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيقات، وطالبت بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

ومن جهة أخرى، عثر أهالي قرية طنبول الجديدة على جثة عروس لم يمر على زواجها سوى عام واحد، وفوجئوا بوجود آثار حول الرقبة، وهو ما جعل أسرتها تتهم أسرة الزوج بأنهم وراء وفاتها، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي لتشريح الجثة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.