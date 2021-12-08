«قومي المرأة» ينشر وثائقيا عن الخدمات الأساسية المقدمة للمرأة المعنفة

أطلق المجلس القومي للمرأة فيلما وثائقيا عن الخدمات الأساسية المقدمة للمرأة المعنفة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والذي عرض ضمن فعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.

مسار الإحالة للمرأة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف

ومن المقرر نشر الفيلم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، ويستعرض الفيلم الوثائقي مسار الإحالة للمرأة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف كنموذج للإحالة متعددة القطاعات في القطاعات القانونية والطبية والاجتماعية، ودور الجهات المعنية في دعم وحماية المرأة من كافة أشكال العنف وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة إليهم.

عدد من القصص الواقعية لسيدات وفتيات تعرضن للعنف

يضم الفيلم عدد من القصص الواقعية لسيدات وفتيات تعرضن لأشكال مختلفة من العنف والمساعدة التي تم تقديمها إليهن .