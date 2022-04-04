عبر رسائل بونات صرف الخبز.. توجيهات عاجلة من بقالي التموين للمواطنين

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك لجانًا من مديريات التموين على مستوى المحافظات، بدأت في إخطار بقالي التموين وأصحاب المخابز البلدية بشأن الرسائل الجديدة، التي بدأت الوزارة إرسالها للمواطنين عبر بونات صرف الخبز بشأن تحديث بياناتهم وإرسال البيانات المطلوبة منهم لمكاتب التموين التابعة لهم.

التموين تخاطب البقالين بتوعية المواطنين برسائل بونات الخبز

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان مديريات التموينية هدفها أن يقوم بقالو التموين وأصحاب المخابز البلدية، بتوعية المواطنين ممن تظهر لهم رسائل عبر بونات صرف الخبز، من شأنها تحديث بياناتهم لدى مكاتب التموين، خاصة بعد قيام الوزارة خلال شهري مارس الماضي وإبريل الجاري، بطلب بيانات الدخل الشامل بعدد من أصحاب البطاقات التموينية.

حذف أصحاب الدخول المرتفعة من بطاقات التموين

وطالبت وزراة التموين والتجارة الداخلية، عددًا من موظفي القطاع الحكومي ممن يمتلكون بطاقات تموينية، بتقديم بيان بالدخل الشامل إلى مكاتب التموين؛ تمهيدا لجرد أصحاب الدخول المرتفعة وحذفهم من منظومة الدعم التمويني ضمن عمليات تنقية البطاقات التموينية، التي تبحثها وزارة التموين حاليا.

كما طالبت الوزارة، عددًا من أصحاب ومالكي السيارات الملاكي ذات الموديل الحديث، بالذهاب إلى المكاتب التموينية وتقديم أيضا شهادة بيانات حول السيارة المقيدة باسمهم، إذ أوضحت المصادر أنه سيتم حذف كل شخص يمتلك سيارة ما بعد موديل 2014 من منظومة البطاقات التموينية.

وتجري وزارة التموين حاليا، ضبط منظومة الدعم التمويني؛ بهدف حذف الفئات غير المستحقة للدعم والإبقاء فقط على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، إذ سيتم حذف بالأخص أصحاب المرتبات العالية ومالكي السيارات ذات الموديل الحديث.