اليوم.. آخر مهلة لتقديم بيان الدخل الشامل لأصحاب البطاقات التموينية

يعتبر اليوم الخميس 7 إبريل 2022، آخر يوم لمهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحاملي البطاقات التموينية لتقديم بيان بالدخل الشامل إلى مكتب التموين التابعين له، وذلك من تلقوا رسالة عبر بونات صرف الخبز بضرورة تقديم بيان بالأجر الشامل الذي يتقاضونه.

آخر مهلة لتقديم بيان الدخل الشامل لمكاتب التموين

وبداية من شهر مارس الماضي، بثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسائل عبر بونات صرف الخبز، نوهت فيها عن مهلة حتى 25 مارس لتقديم بيان بالدخل الشامل لصاحب البطاقة التموينية، إذ أوضحت مصادر لـ«الوطن» أن الهدف من هذه الرسائل جرد أصحاب الدخول المرتفعة وحذفهم من البطاقات التموينية ضمن إجراءات ضبط منظومة الدعم التمويني لحذف الأسرة غير المستحقة للدعم والإبقاء فقط على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

وبانتهاء مهلة تقديم بيان الدخل الشامل يوم 25 مارس، أعلنت وزارة التموين مد المهلة حتى يوم 7 إبريل الجاري، والذي يوافق اليوم الخميس كمهلة أخيرة للتقدم ببيان الدخل الشامل إلى مكاتب التموين.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد لـ«الوطن»، أن بيان الدخل الشامل المقصود به «مفردات مرتب الزوج والزوجة معا بمعنى بيان دخل الأسرة»، حتى يتم حساب ومعرفة مدى استحقاق الأسرة للدعم التمويني من عدمه.

ما هي رسائل وزارة التموين للمواطنين عبر بونات صرف الخبز؟

الرسالة الأولى تم إرسالها خلال شهر مارس نصت على التالي: «التوجه إلى مكتب التموين لتقديم صورة من الأجر الشامل عبر بون صرف الخبر، عليهم تقديم المطلوب إلى المديرية في موعد أقصاه 25 مارس الجاري، وتم مد الموعد حتى 7 إبريل 2022».

الرسالة الثانية تم إرسالها خلال شهر إبريل الجاري نصت على التالي: «برجاء التوجه إلى مكتب التموين لامتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث في موعد أقصاه 25 إبريل 2022».