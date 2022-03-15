التموين: بيان الدخل لمن وصلته رسالة تحذير عبر «بونات صرف الخبز»

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يجب اتباع التعليمات في الرسالة التي ظهرت لبعض المواطنين حاملي البطاقات التموينية، عبر «بونات صرف الخبز»، والتي تنص على استخراج بيان دخل شامل من جهة العمل لصاحب البطاقة التموينية التي ظهرت الرسالة له وتقديمها لمكاتب التموين.

تقديم بيان دخل لمكاتب التموين

وأوضحت المصادر في تصريحات إلى «الوطن»، أنه ليس مطلوبًا من جميع المواطنين الحاملين لبطاقات التموين، تقديم بيان بالدخل لمكاتب التموين، مشيرة إلى أن بيانات الدخل يجب تقديمها من قبل المواطنين المرسل لهم الرسالة فقط.

يأتي ذلك بعد توجيه وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة للمواطنين عبر بونات صرف الخبز، والتي جاءات كالتالي: «برجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات الأجر الشامل (الدخل) في موعد أقصاه 25 مارس 2022».

هل يقدم أصحاب المعاشات بيان معاش لمكاتب التموين؟

وأضافت المصادر أنه بالنسبة لأصحاب المعاشات أو العمالة غير المنتظمة أو أي صاحب بطاقة تموينية لم تظهر له هذه الرسالة، ليس عليه تقديم أي أوراق لمكاتب التموين، طالما لم تظهر له رسالة توجيهية عبر بونات صرف الخبز.

وحرصت «الوطن» على إجراء «بث مباشر» حول الرسالة الجديدة التي بثتها وزارة التموين عبر بونات صرف الخبز للمواطنين، بشأن تقديم بيان بالدخل الشامل لكل صاحب بطاقة تموين ظهرت له الرسالة عبر بونات صرف الخبز.

وتستمر مهلة تقديم بيانات الدخل بالنسبة للمواطنين الظاهر لهم الرسالة حتى يوم 25 مارس الجاري، أي خلال 10 أيام من الأن.