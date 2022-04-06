قبل حبسه في المشوار.. محمد رمضان يدخل السجن 4 مرات

أصبح مشهد سجن محمد رمضان في الحلقة الرابعة من مسلسل "المشوار" حديث الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي يدخل فيها السجن ظلمًا خلال أعماله الدرامية السابقة في رمضان، ولكن المختلف هذا العام أنه دخل السجن لليلة واحدة في قسم شرطة «العطارين» بسبب اشتباههم به، وخرج في اليوم التالي.

محمد رمضان حاول الهرب بأسرته من رجال وجيه حتى قام بالتخفي في جراج تروماي، وترك زوجته وابنه وذهب للبحث عن طعام لابنه وتحويل بعض الدولارات، ولكن قامت الشرطة بالاشتباه به والقبض عليه.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز المرات التي دخل فيها محمد رمضان السجن:

مسلسل "البرنس"

في عام 2021 خلال أحداث مسلسل «البرنس» دخل محمد رمضان السجن بعد تهمته بسرقة 70 ألف جنيه وعثور الشرطة على سلاح وأموال في منزله، وكان ذلك بتلفيق من إخوته بعد معرفتهم أن أباهم كتب له ورثه.

مسلسل "زلزال"

كما دخل «رمضان» السجن عام 2019 خلال أحداث مسلسل «زلزال»، بتهمة صفع أحد النواب على وجهه، فدخل السجن فترة وخرج بعدها لينتقم منهم.

مسلسل "الأسطورة"

بعد وفاة أخيه «رفاعي» على يد «عصام النمر»، في مسلسل «الأسطورة» الذي تم عرضه عام 2019، قام «النمر» بتلفيق تهمة إلى «ناصر»، دخل بعدها السجن.

مسلسل ابن حلال

خلال أحداث مسلسل «ابن حلال» الذي عرض في دراما رمضان 2014، دخل محمد رمضان السجن بتهمة القتل، بعد تهديده، وبعد الحكم عليه بالإعدام هرب من السجن.