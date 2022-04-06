يترقب قطاع كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 5 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الرابعة من العمل من دخول محمد رمضان إلى السجن للاشتباه به، وفقده لزوجته وطفلهما، إضافة إلى حقيبة الأموال التي يمتلكها.

مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 5 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 5 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له، فهو يُعرض حصريًا على شاشة قناة DMC الساعة 8:10 مساءً، وتأتي الإعادة الأولى من الحلقة الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:45.

فيما تأتي مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 5 على شاشة قناة DMC دراما في تمام الساعة 11:15، بينما يُعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحا، والساعة 10:30 صباحا.

أبطال مسلسل المشوار

يضم مسلسل المشوار مجموعة من الفنانين وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، والطفل محمد عزازي، وحنان يوسف، محمود الليثي، أحمد كمال، أحمد مجدي، ومحمد جمعة، وغيرهم، والعمل تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

ملخص مسلسل المشوار

شهد ملخص مسلسل المشوار الحلقات الماضية مطاردة وجيه ورجاله لماهر وورد، وهروبه المستمر منه، حتى وصلوا إليهم في مدينة الإسكندرية، ومحاولتهم الهرب منها، إضافة إلى اختفاء ورد وابتعادها عن مكان ماهر وفقده التواصل معها.