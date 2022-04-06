جدول الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للتدريب على استخدام أجهزة التابلت اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 أبريل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي، وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

جدول الامتحانات الإلكترونية التجريبية للصفين الأول والثاني الثانوي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للتدريب على استخدام التابلت وهي كالتالي:

- يوم الأحد 17 أبريل امتحان مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي.

- يوم الاثنين 18 أبريل امتحان مادة رياضيات «علمي- أدبي» للصف الثاني الثانوي.

- يوم الأربعاء 20 أبريل امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي.

- يوم الخميس 21 أبريل امتحان مادة أحياء علمي وجغرافيا أدبي للصف الثاني الثانوي.

إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم

وأشارت وزارة التعليم إلى أنها ستبدأ في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم، وأن المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وقالت الوزارة إنه سيتم وضع الأسئلة حول ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية، ويجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية، تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة «بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت».