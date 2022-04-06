اليوم.. طلاب رابعة ابتدائي يختتمون الامتحانات الشهرية بمادة الرياضيات

يختتم طلاب الصف الرابع الابتدائي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء 6 أبريل، امتحانات شهري فبراير ومارس للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي بدأت يوم السبت 2 أبريل الماضي، بعد أن قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدمج الامتحانات الشهرية في اختبار واحد لشهر أبريل الجاري.

طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان الرياضيات في 45 دقيقة

يؤدي طلاب رابعة ابتدائي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الرياضيات، ورقيا بالمدارس، لمدة 45 دقيقة أي حصة دراسية كاملة، طبقاً لنظام التعليم الجديد 0.2 الذي يعتمد قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن أسئلة الامتحان تقتصر على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتتضمن عدد الأسئلة لمادة الرياضيات 15 سؤالا، وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة، لافتاً إلى أنه يجرى وضع أسئلة الامتحان من بنك الأسئلة من جانب موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية.

نتيجة تقييم رابعة ابتدائي بالألوان.. الأزرق للمتفوقين

وحددت وزارة التربية والتعليم، نتيجة التقييم لطلاب رابعة ابتدائي، مؤكده أن نتيجة التقييم يكون في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، كالتالي:-

- الحاصلين على درجات «من 85 إلى 100» يحصل على اللون الأزرق أي أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

- الحاصلين على درجات «من 65 لأقل من 85» يحصل على اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

- الحاصلين على درجات «من 50 لأقل من 65» يحصل على اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم.

- الحاصلين «من 1 لأقل من 50» يحصل على اللون الأحمر، ويوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم.