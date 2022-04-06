القوى العاملة توقع بروتوكولا لتدريب 315 خريجا في «التعليم الفني» على 9 مهن

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية في 27 محافظة، بتكثيف التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في مجال التدريب المهني للشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خاصة المستحدثة منها، والمطلوبة في أسواق العمل الداخلية والخارجية.

الحد من البطالة

ووقّعت مديرية القوى العاملة في الفيوم، بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في مجال قطاع التشييد والبناء والتشطيبات، لتدريب خريجي التعليم الفني، وتنسيق الجهود للمساهمة في الحد من البطالة للخريجين من خلال توفير برامج تدريبية تؤهلهم لخوض مجالات العمل ، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

تعاون في مجال التدريب التحويلي

وقالت هناء عبدالفتاح، مدير مديرية القوى العاملة، إنّ البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجال التدريب التحويلي على مهن التمديدات الصحية، وحداد ونجار مسلح، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والمساحة، ومبلط سيراميك، بناء بالطوب، والدهانات، والمحارة.

وأوضحت مدير المديرية، أنّ المستهدف من البروتوكول تدريب 315 متدربا بالتعاون بين المديرية والمحافظة، على مدار 650 ساعة تدريبية، بمعدل 60 ساعة تدريبية لكل دورة على المهن المشار إليها.