إزالة 5 حالات تعد على أملاك الري والمجاري المائية بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 5 حالات تعدي على أملاك الري والمجاري المائية، خلال حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة لري سوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وقوات الأمن، وحماية النيل بسوهاج، وذلك في إطار الموجة الـ 19 لإزالة التعديات، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري.

إزالة مباني وغرف وأحواش من البلوك الأبيض

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الحملة شملت قريتي بني هلال، والنزلة، حيث تم إزالة مباني وغرف وأحواش من البلوك الأبيض والاسمنت على مساحة 500 متر مربع، مشيرا إلى استخدام معدات الإدارة العامة لحماية النيل، ومجلس مدينة المراغة، لافتا إلى استمرار متابعة تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الري والمجاري المائية ونهر النيل بجميع مراكز المحافظة.

تجميل ورفع كفاءة أسوار 23 مدرسة بنطاق مدينة سوهاج

في إطار استكمال فعاليات مبادرة «علشان يكمل جمالها» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ لتجميل ورفع كفاءة أسوار وواجهات المباني الحكومية بنطاق المحافظة، بدأت مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالتعاون مع محافظة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في أعمال تجميل ورفع كفاءة أسوار 23 مدرسة بنطاق مدينة سوهاج.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الأعمال تتم بإشراف من توجيه عام الصناعات الزخرفية العملي بالمديرية، لافتا إلى بدء الأعمال بمدرسة الزخرفية العسكرية بسوهاج، والعمل في باقي المدارس بالتوازي؛ لتظهر بالشكل الحضاري اللائق الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.