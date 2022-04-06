مشروع بحثي لرفع كفاءة معامل «علوم سوهاج» بـ3 ملايين جنيه

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، حصول كلية العلوم على مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي «Science Up»، عن مشروع رفع كفاءة المعامل المركزية، وذلك بقيمة قدرها 3 ملايين جنيه.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن مبادرة «Science UP» تأتي في إطار إهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية، وتنفيذاً لإستراتيجية الوزارة، والتي تولى في هدفها الإستراتيجي الأول إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار وبناء قاعدة علمية قوية.

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن برنامج «Science UP»، يهدف إلى رفع بناء قدرات كليات العلوم المصرية وبناء مدارس قوية في الرياضيات والفيزياء، وذلك كمرحلة أولى في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية.

استخدام وتوظيف الأجهزة في مجالات البحث العلمي

وأوضح الدكتور كمال خليل، الباحث الرئيسي للمشروع، أنه سيتم تدريب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام الكلية المختلفة بجامعة سوهاج على استخدام وتوظيف الأجهزة الواردة في مجالات البحث العلمي في التخصصات المختلفة، وكذلك إنشاء نظام يسمح بإرسال العينات وتلقى نتائج التحليل عن البعد.

383 طالبا بـ«طب سوهاج» يؤدون امتحان ميدتيرم إلكترونيا

في سياق آخر، تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج سير امتحان الميدتيرم لمقرر أمراض النسا لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الطب بمركز الاختبارات الإلكترونية، بمقر الجامعة الجديد، يرافقه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور صبري باسط المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الالكترونية والقياس والتقويم.

وأشار الدكتور صبري باسط، إلى أن المركز يتكون من مركزين، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان المقرر 383 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 6 قاعات بمركز الاختبارات الإلكترونية.