توزيع 30 ألف كيلو لحوم على 15 ألف أسرة أولى بالرعاية في سوهاج

أعلنت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج عن توزيع 30 ألف كيلو لحوم على 15 ألف أسرة من أهالي وأسر محافظة سوهاج الأكثر احتياجاً ، حيث يتم التوزيع تزامناً مع شهر رمضان الكريم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

توزيع 30 ألف كيلو لحوم خلال رمضان

وقال ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية خصصت 30 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان الكريم على الأسر الأكثر احتياجًا، من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة سوهاج.

وأوضح «شعبان»، أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى، ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

توزيع اللحوم في كل مراكز المحافظة

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن عملية التوزيع ستشمل قرى مراكز محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.

وذكر «شعبان» أن جمعية الاورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية في مصر، والتي تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري، دون أي تمييز، وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم، وغيرها من الأنشطة التي تدعم الأكثر احتياجا.