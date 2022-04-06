اجتياز 26 باحثا مصريا لدورة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بروسيا

أكد الدكتور مدحت إبراهيم مدير مركز النانوتكنولوجي بالجامعة البريطانية في مصر، ورئيس الفريق البحثي الحائز على الدورة التدريبية لـ26 باحثا في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، إن الهدف من الدورة هو توطين مجالات التكنولوجيا النووية في مصر، والاستفادة من البحوث النووية بجانب تطبيقاتها السلمية.

توطين التطبيقات السلمية للطاقة النووية

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من المشروع والتدريب هو توطين التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، مشيراَ إلى أن الجامعات والمراكز البحثية تتميز بوجود معامل الفيزياء النووية منذ زمن، مشيراً إلى أن المشروعات الخاصة بالتقنية النووية غير مقتصرة على الطاقة بل تدخل في كل المجالات، ومنها القضاء على بعض البكتيريا الموجودة في بعض الخضروات من خلال استخدام أشعة «جاما».

وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو الاستثمار في الشباب وقدراتهم وإكسابهم الخبرات من خلال الاحتكاك مع العلماء، مؤكداً أن النسبة الأكبر في المجتمعات العربية شباب، وأن إصقالهم بالمواهب والمهارات سيؤثر إيجابياً على مستوى الأبحاث العلمية ومستويات تطويرها.

مصر عضوا عاملا في معهد العلوم النووية الروسي

وتابع: «برنامج الدورة يهتم بمجالات الاستخدامات السِلمية للعلوم النووية المختلفة، وشارك فيه باحثون من 14 مركزا وهيئة بحثية وجامعة مصرية، خلال الفترة من 1 حتى 24 مارس 2022، وقام المعهد المتحد للعلوم النووية في روسيا بتقسيم المشاركين إلي 11 مجموعة، تحت إشراف علماء مُتخصصين في مختلف المجالات الاستخدامات السِلمية للعلوم النووية، وفي مجالات أخرى تخدم العلوم والتطبيقات الحيوية المختلفة، بالإضافة إلى التقنيات المُستخدمة في حماية التراث الحضاري، بجانب الاستخدام في تطبيقات تخدم جميع علوم المواد والنانوتكنولوجي والفيزياء النظرية والتطبيقات البيئية».

ولفت إلى أن مصر أصبحت عضوا عاملا في المعهد، في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى شملت 26 باحثا ومشرفين اثنين، جميعهم من المعيدين وباحثي الماجستير.