عاجل.. الأمم المتحدة تطالب بوصول موظفي «الطاقة الذرية» للمنشآت النووية بأوكرانيا

أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم، أن الأمم المتحدة ترحب بنتائج الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية، وتأمل في أن يتمكن الطرفان من الاتفاق عاجلا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بدون شروط، مشيرة إلى أنه يجب توفير وصول عاجل وآمن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأوكرانيا.

وقالت «ديكارلو»: «نرحب بالتقارير عن اتفاق جرى التوصل إليه بين المفاوضين الروس والأوكرانيين خلال الجولة الثانية من المحادثات في بيلاروسيا يوم أمس، نتفهم أن المناقشات ركزت على إنشاء ممرات إنسانية».

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: نأمل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط

وأضافت نائبة الأمين العام: «نأمل في تنفيذ الاتفاقات المذكورة دون تأخير، والتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط على وجه السرعة».

وأشارت «ديكارلو» إلى أن الأمم المتحدة تدعو الطرفين إلى مواصلة المفاوضات وإحراز تقدم عاجل في القضايا الأمنية، في المجال الإنساني وغيرها من القضايا.

دي كارلو: يجب توفير وصول عاجل وآمن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأوكرانيا

ودعت دي كارلو إلى إتاحة الوصول الآمن لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية بأوكرانيا، قائلة: «يجب توفير وصول عاجل وآمن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا كانوا بحاجة للذهاب إلى أوكرانيا للتعاون مع المنظمين».

جاء ذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي دارت في محيط مفاعل زابوريجيا النووي، بين القوات الروسية والأوكرانية، التي انتهت بسيطرة القوات الروسية عليه بعد اندلاع حريق في أحد المرافق المحيطة بالمحطة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث تسرب نووي.