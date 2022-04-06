محمد نصر عن دوره في جزيرة غمام: ذاكرت الجانب الخفي في حياة السادات

حقق مسلسل «جزيرة غمام» نجاحًا كبيرًا، ولاقى استحسان الجمهور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتناول العمل أحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويناقش صراع الإخوة على تولي خلافة والدهم «الشيخ مدين».

وظهر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في زيارة لأحد المساجد الموجودة بجزيرة «غمام» عام 1977، برفقة رئيس الوزراء ومختلف الوزراء، وجسد الفنان «محمد نصر» شخصية السادات ببراعة واستطاع استخدام حركات الجسم والأداء الصوتي والجمل المقطوعة ببراعة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجسد فيها «نصر» شخصية الرئيس محمد أنور السادات، فقدمها ثلاثة مرات من قبل، وذلك عند مشاركته في مسلسل «العندليب.. حكاية شعب» ليتكرر ذلك بعد 8 سنوات، من خلال مسلسل «صديق العمر»، وفي عام 2017، قدم للمرة الثالثة شخصية السادات في مسلسل «الجماعة 2».

كواليس مشاركة نصر بشخصية السادات في مسلسل جزيرة غمام

وكشف محمد نصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كواليس مشاركته في مسلسل جزيرة غمام، قائلًا إنه كان مشهدا واحدا في سياق أحداث المسلسل، إلا أنه كان مؤثرا لإظهار أهمية الجزيرة في هذا الوقت بزيارة رئيس جمهورية مصر لها.

وأضاف «نصر»، أنه رفض الدور في بداية الأمر، وذلك بسبب تجسيده لدور السادات أكثر من مرة، موضحًا: «كنت أتمنى أجسده في عمل عن قصة حياته، وأنا لا أقلده في التمثيل ولكن أقلد طريقته»,

وأوضح أنه وافق في النهاية على المشاركة من أجل المخرج حسين المنباوي صديقه، وكذلك الفنان طارق لطفي الذي تعاون معه من قبل في القاهرة كابول.

التحضير لشخصية السادات

وأردف «نصر»: «أنا قرأت كتير عن الجانب الخفي في حياة الرئيس محمد أنور السادات، وأعرف الكثير عنه»، مشيرا إلى أنه ولد بعد وفاة السادات بأيام، متمنيا أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

يذكر أن مسلسل «جزيرة غمام» يضم عددا كبيرا من الفنانين، ومنهم طارق لطفي، مي عز الدين، رياض الخولي، محمود البزاوي، أحمد أمين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.