محمد رمضان يصل إلى أسرته في الحلقة 5 من مسلسل المشوار

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، حصول ماهر على زوجته ورد وابنه رحيم، بعد أن فقدهما الحلقة الماضية، عندما تركهما في التروماي وذهب لجلب الطعام، لتقوم الشرطة بالاشتباه به والخلط بينه وبين شخص آخر وتحبسه، وعندما يخرج في اليوم التالي لا يجدهما ويحاول كثيرا العثور عليهما.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 5

يقوم محمد رمضان خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 5 بالاتصال بـ ورد التي تجسد دورها الفنانة دينا الشربيني، فيجد هاتفها مفتوحا أخيرا، ويعلم منها أنها موجودة الآن في محطة مصر، فيذهب مسرعا إليها.

انهيار وبكاء ورد بعد رؤية ماهر

وعندما تشاهد ورد، ماهر، تنهار في البكاء وتخبره بأن الليلة مضت صعبة عليهما من دونه، فيحاول طمأنتها، كما يطمأن على حقيبة الدولارات التي تحتفظ بها.

ملخص أحداث مسلسل المشوار

وشهدت الأحداث السابقة من مسلسل المشوار هروب ماهر وورد من رجال وجيه الذين يطاردونهما، خاصة بعد تمكن الشرطة من القبض على وجيه واتهامه في قضية آثار، وبعد نجاحهما في الهرب منهم يفكر ماهر في مغادرة الإسكندرية إلى محافظة أخرى.

يذكر أن المسلسل من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد، وقام ببطولته أمام محمد رمضان كل من دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، كارولين خليل، محمد جمعة، محمود الليثي، والطفل محمد العزازي، حنان يوسف، أحمد صفوت، وغيرهم من الفنانين.